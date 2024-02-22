Йому лише 31, а він майже третину свого життя на війні. Василь з Рівненщини, зараз в лікарні після тяжкого поранення. Снаряд від російського танка вибухнув лише за метр від бійця. Осколками йому посікло все тіло, зрешетило бронежилет та каску. Герой втратив праву руку та дві ноги, його стан важкий.

На захист рідної землі Василь пішов у 14 році. Був гранатометником.

Василь, військовослужбовець:

У 15 році вже був у Донецькій області, Майорськ, служив в АТО. Потім у 16 році нас вивели, по полігонах, потім під Кримом був, Донецька область. Далі звільнився. Пішов на залізницю.

Та коли почалася Велика війна, чоловік першого ж дня пішов у військкомат.

Галина Гуляк, мати військовослужбовця:

Він працює на залізниці, і він міг би мати бронь, працівники залізниці не всі, але він міг би мати бронь. Але ми знали, що так буде, що він піде і не буде сидіти осторонь.

Василь був розвідником. Одне із завдань ледь не стало для бійця фатальним - доставити побратимам боєприпаси. Його він виконав, але потрапив під російський обстріл.

Василь, військовослужбовець:

Побачив, що лягло прямо перед мною спочатку, але я був в укритті, в тунелі, ще подумав, пристрілялися гади. І другий, скажімо так, буквально в метрі від мене. Але я дійшов до тями, доповз до побратимів, крикнув, що я 300, і вони надали мені допомогу. Якби не вони, то мене б тут не було.

Поранення у Василя були дуже тяжкі. Йому відірвало руку та обидві ноги.

Сергій, головний лікар:

Те, що ми побачили тут, це було не сумісне із життям. Знаєте, людина, яка зовсім не має кінцівок, я його потримав на руках. Здоровий хлопець, але важить, мабуть, не більше ніж 30 кілограм зараз.

Стан пацієнта досі тяжкий, але медики вже мають обнадійливі прогнози.

Сергій, головний лікар:

Зараз він вже говорить, зняли апарат ШВЛ, але вкрай важкий. Знаходиться на препаратах, які підтримують його життя. І наші лікарі, реаніматологи роблять все можливе, щоб він поскоріше видужав.

Біля військового постійно чергують батьки. Кажуть, він у них справжній боєць. На полі бою боровся за рідну землю, а в лікарні - продовжує боротися за життя. Бо є заради кого: вдома на тата чекає донька.

Галина Гуляк, мати військовослужбовця:

У нього є раді кого жити, в нього є стимул до життя. Він в нас молодець, він тримається, і я вірю, що все буде добре.

Попереду у Василя ще реабілітація і підготовка до протезування.

До всіх, хто може, до всіх небайдужих. В першу чергу, щоб ми зробили Василю класні протези. Найкращі, які можуть бути. Він на це заслужив.

Микола, батько військовослужбовця: