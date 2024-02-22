Росіяни обстріляли село у Херсонській області: постраждав чоловік [ Редагувати ]
Російські війська ввечері 22 лютого обстріляли село Новотягинка у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі.
Про це повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
"Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі", - йдеться в повідомлені.
У постраждалого діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Чоловіка шпиталізували.
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