ЄС погодив 13 пакет санкцій проти рф: що потрапило під удар

Хоча цей пакет попередньо критикували за "слабкість", адже в нього не вдалося протиснути нових заборон на імпорт з рф, зокрема алюмінію, аналітики вважають його важливим. Чому? І чи не вичерпав себе санкційний потенціал проти агресора?