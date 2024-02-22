Два роки повномасштабної війни. У Києві народні депутати, військові експерти, науковці провели круглий стіл, щоб підбити певні підсумки дворічного спротиву: говорили про втрати та досягнення. Будували прогнози, якими мають бути наші дії, щоб перемогти ворога якнайшвидше. Основні тези далі.

Повернути оброслу міфами велич російської імперії! Одна з основних цілей, які ставив перед своєю армією путін на початку великої війни. 2 роки потому, попри чималі втрати на полі бою (у техніці та в людях), від своїх загарбницьких амбіцій диктатор не відмовився. І це надзвичайно важкий виклик і для нас, і для всього цивілізованого світу - наголошують учасники круглого столу. "Два роки повномасштабної агресії росії. Війна за Україну - війна за Європу".

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Коли я кажу про зміну геополітичного ландшафту, це означає, що є президент держави, який хоче нас повернути десь в 17-18 століття і жити за цими правилами.

"Скільки протримається Україна?" Два роки тому це питання часто ставили собі і наші міжнародні партнери, і вороги. Росіяни робили ставку на те, що ми здамося у перші ж дні великої війни. А дехто з представників європейських урядів вважав, що підтримувати нас у війні проти "другої армії світу" просто немає сенсу.

Федір Веніславський, народний депутат України:

Перші пів року, коли доводилося, і в медійному плані з журналістами, я рахував з офісу, доводилося до 15 разів вмикатися в різні ефіри, коли просили аналіз ситуації.

Оксана Григор'єва, президент ГО "Молодіжний центр Атлантичної Ради України":

Два роки вже, коли країна стікає кров'ю, весь світ допомагає, ми дякуємо НАТО, ЄС, окремим країнам, які допомагають. Ми маємо не мовчати, а говорити на весь світ, що питання України на порядку денному світової безпеки не зникало.

Учасники круглого столу згадують: на початку великої війни наші захисники зупиняли багатокілометрові колони ворожої техніки, що сунули на мирні українські міста. Нині росіяни дещо змінили стратегію на полі бою, стали обережнішими, але однаково мають величезні втрати. І на землі, і в повітрі, і на морі.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Кількість знищених російських танків - це результат. Ефективне застосування Україною дронів на полі бою, що зараз вивчають так само і в Німеччині, я знаю, і не тільки. Це результат. І таких результатів дуже багато.

Сили нашої оборони проти армійських потужностей агресора неспівставні. росію потужно підтримують зброєю інші схиблені на війні диктатори. Тому і нам потрібна потужна підтримка.

Федір Веніславський, народний депутат України:

Це починають усвідомлювати і в Європі, і в США, і це має як позитивний, з одного боку, результат, і допомагає нам, але й має певний негативний результат. Як член комітету соціальної безпеки і оборони та розвідки, маю інформацію від наших розвідок - росія не полишила свої стратегічні цілі в Україні.

Певне послаблення підтримки міжнародних партнерів, втома від війни, необхідність тримати лінію фронту та захищати від обстрілів мирні міста. 2024 рік несе для України неабиякі виклики - наголошують військові експерти. І ми приймаємо виклик. Цей рік є критично важливим, щоб довести і ворогу, і всьому світу: українці не хочуть бути частиною агресивно налаштованої "недоімперії". Наш вибір - це свобода й незалежність.