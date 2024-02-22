Щоб підтримати місцевих жителів - рятувальники привозять у місто воду та продукти.

Понад пів тисячі ударів завдали окупанти по прифронтових територіях на Запоріжжі. Щодня під обстрілами перебуває Оріхів. По житлових будинках та інфраструктурі росіяни цілять з усього наявного озброєння.

Напередодні ворог бив артилерією та скидав авіабомби. Як живе прифронтове місто зараз - репортаж Інни Гогой.

У прифронтовому Оріхові вже немає жодної вцілілої вулиці - 95 відсотків будинків знищені ворожими снарядами. Деякі будівлі перетворилися на купу каміння чи згарище, від інших залишився лише каркас. Окупанти гатять по місту цілодобово.

Валентина, жителька Оріхова:

Коли як. Коли вночі дуже, а коли тихо. І днем працюють.

Люди кажуть, від ворожої канонади ночами не можуть заплющити очей. Від обстрілів ховаються по підвалах. Втім, попри небезпеку містяни й досі відмовляються залишати Оріхів.

Віталій Бойченко, начальник караулу ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Спілкуємося з людьми. Люди говорять, що нам нема куди їхати.

Щоб підтримати місцевих жителів - рятувальники привозять у місто воду та продукти. Ось доставили черговий гуманітарний вантаж.

Віталій Бойченко, начальник караулу ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Хліб, також мівіна, гарячі продукти були. Люди цього потребують в місті Оріхові. Бо без продуктів харчування, без питної води не можливо навіть прожити. Бо магазини не працюють, нічого тут не працює.

Привезли надзвичайники й корми для тварин.

Корм для своїх чотирилапих отримала й пані Любов. Вона опікується 15 собаками та чотирма десятками котів. Багатьох з цих пухнастиків люди залишили, коли виїжджали з міста.

Любов, жителька Оріхова:

Всі виїхали, буквально всі виїхали й залишили. Було 50 кішок. Слава Господу Богу, до нас приїжджали волонтери, позабирали хвореньких.

Жити у місті під постійними обстрілами та без жодних комунікацій - важко, розповідають оріхівці. Втім попри усі складнощі люди тримаються та намагаються допомагати одне одному. Кажуть, за два роки ворог перетворив їхнє місто майже на руїни, але так і не зламав його духу.