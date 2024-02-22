Українські Повітряні сили будуть сильнішими цього року. Це стане можливим завдяки постачанню винищувачів F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що день розпочав з проведення Ставки верховного головнокомандувача. На ній, зокрема, обговорювали підготовку нашої держави до переходу на винищувачі F-16, був спеціальний звіт.

За словами президента, було порушено питання щодо першої партії літаків: конкретні терміни поставок, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі були позитивними.

"Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це фундаментальні завдання. Конкретно - це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту", - наголосив Зеленський.