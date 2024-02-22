Україна цього року посилить Повітряні сили - Зеленський [ Редагувати ]
Українські Повітряні сили будуть сильнішими цього року. Це стане можливим завдяки постачанню винищувачів F-16.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він нагадав, що день розпочав з проведення Ставки верховного головнокомандувача. На ній, зокрема, обговорювали підготовку нашої держави до переходу на винищувачі F-16, був спеціальний звіт.
За словами президента, було порушено питання щодо першої партії літаків: конкретні терміни поставок, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі були позитивними.
"Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це фундаментальні завдання. Конкретно - це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту", - наголосив Зеленський.
по темі
Війна, яку очікували, все одно почалася несподівано. Тож, які події передували повномасштабному вторгненню та що не помічали українці - у матеріалі "Подробиць"
Російська федерація стягнула на сухопутну частину України близько 470 тисяч військовослужбовців. РФ також посилила напередодні "виборів" прикриття державного кордону на території Бєлгородської, Курської та Брянської областей
Російська армія сьогодні, 20 лютого, завдала ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали люди
Російські окупанти сьогодні, 20 лютого, увечері вчергове запустили ударні дрони "Шахед" по Україні
У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи. При цьому повідомляється про падіння літака