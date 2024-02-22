Експансія російської продукції на ринок ЄС, зниження виробництва та перехід на "зелену" економіку. Такими були головні теми Європейського індустріального саміту, який відбувся в Антверпені. Зустріч виробників з політиками влаштувала Бельгія як країна, що головує в Раді ЄС. Були присутні й українські представники. Подробиці далі.

Завод німецького концерну BASF на околиці Антверпена. На порозі бельгійський премʼєр вітає президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн прибула вислухати європейських виробників, а також дізнатися про труднощі, з якими вони стикаються в умовах російської війни в Україні та при переході на зелену економіку. На саміті були присутні представники асоціацій та підприємств, які забезпечують 70 відсотків ВВП Євросоюзу - хіміки, металурги, виробники цементу, текстилю та скла, фармакологічні компанії. Усі пропонували свої розв'язання тих проблем, які накопичилися в їхніх галузях.

Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України:

Повышение конкурентоспособности, появление новых, более эффективных продуктов. Это энергетика, вот комплекс этих вопросов. Эти же вопросы волнуют и нас, и наших химиков, украинцев, хотя они не стоят у нас на первом месте. На первом месте у нас сейчас стоит, как выжить, это первое. И второе – как сохраните трудовой потенциал.

За два роки війни кількість працівників хімічної галузі України скоротилася втричі. Частина пішла на війну, 56 захисників уже загинули. Решта - перейшли в інші галузі, які ще працюють, бо деякі підприємства роботу зупинили. За час повномасштабної російської агресії обсяги виробництва в хімічній галузі впали на 62 відсотки. При цьому для Європи важливо, щоб Україна могла і далі виробляти продукцію та постачати її в Європу, каже голова бельгійського уряду.

Александер де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії:

Українська індустрія має багато що запропонувати. Вона лідирує у певних аспектах. Україна - це великий ринок, і Україна - важлива індустріальна країна. Зберігати важку промисловість у Європі - критично важливо. У нас дуже тісна співпраця з Україною з мілітарного боку, гуманітарного, а також у торгівлі. Важливо, щоб українська економіка, перебуваючи в жорстокій війні, незаконній війні, могла і далі виробляти та здійснювати експорт. Тому ми встановили правила, щоб торгівля між Європейським союзом та Україною, була простішою, і це було логічно. І це підтверджує той посил, який я сьогодні озвучив - ваше майбутнє в Європі. Ми будемо і далі вас підтримувати з усім, що маємо, щоб ви перемогли у цій війні. І тим часом ви почали інтегрувати свою економіку в європейську.

Падіння виробництва фіксують і в інших частинах світу, за винятком двох країн - росії та Китаю. А рф ще й наростила постачання своїх добрив у країни ЄС. Європейські санкції не поширюються на міндобрива з росії. Щоб підтримати продовольчу безпеку. А виготовляти добрива у Європі місцевим підприємствам стало складніше через підвищення цін на газ. І агресор цим вправно користується, кажуть представники української делегації.

Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України:

Вони потерпають від недобросовісного імпорту російського, який фактично ігнорує усі європейські ініціативи екологічні, і таке інше. І вони мають перевагу, конкурентну перевагу перед європейцями. Те, що було сказано сьогодні, що Європа знову-таки уже не нами, ми це наголошували раніше, це було наголошено вже європейськими виробниками, що Європа відмовилася від російського газу, але Європа стала залежною від російських добрив, тобто з газу перейшли на добрива.

Насамкінець учасники саміту підписали спільну декларацію з переліком вимог, які повинні підтримати виробників, допомогти їм зберегти підприємства в Європі та досягнути кліматичних цілей за "зеленим курсом", який визначив Євросоюз.