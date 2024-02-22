Ударні безпілотники, екіпірування, автомобілі - все це часто лягає на плечі волонтерів. На Прикарпатті провели благодійний аукціон. Усі зібрані кошти підуть на потреби 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Це одне з "молодих" формувань ЗСУ, створене у 2015 році, з постійним місцем дислокації на Івано-Франківщині.

Воїни "десятки" боронять нашу країну з перших днів війни. Брали участь у звільненні Київщини, а зараз виборюють перемогу в запеклих боях з ворогом на донецькому напрямку. Скільки вдалося зібрати грошей? І що за них планують придбати? - далі в сюжеті.

Відкриває аукціон військовий оркестр "Едельвейс" 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Пісні - це знак вдячності від бійців для земляків за підтримку.

Україно, свята мати героїв, тільки до серця мого...

Перший лот - фотокартина "Палає". Її автор молодий фотограф з Ковеля - Максим Бурда. Хлопець у складі третьої окремої штурмової бригади керував безпілотниками. З фотоапаратом не розлучався навіть на фронті. Загинув у боях поблизу Бахмута торік, наприкінці січня.

Ярослава Гасяк, заступник голови Калуської районної військової адміністрації:

Він фотографував все навколо, на війні він фотографував побут, своїх побратимів. Все, що бачив навкруги. І мріяв. Коли закінчиться війна, хотів обов'язково виставку. Але він загинув.

Картини, ікони, книжки, монети, одяг, вироби з дерева, футбольні м'ячі з автографами, артоб'єкти з боєприпасів - загалом майже чотири десятки лотів. Зокрема, і з музею 10 бригади.

Серед лотів - і цей унікальний органайзер для канцелярського приладдя. Зроблений він з гільз різних калібрів стрілецької зброї, які залишились після вдалого штурму ворожих позицій легендарними "едельвейсами" на Бахмутському напрямку. В результаті тієї успішної операції було звільнене село Роздолівка.

Є навіть лот писанка "Наконечники стріл". Її надав Олег Кіращук. Він знаний в Україні та за її межами майстер писанкарства. Його роботи зберігаються у приватних колекціях по всьому світу. Зараз митець на фронті.

Олег Кіращук, писанкар, військовослужбовець:

Мене називають воїн-писанкар. Воюю із 14 року. Пішов добровольцем. І зараз, коли відбулося повномасштабне вторгнення - так само пішов воювати із першого дня.

Служить Олег артилеристом у "десятці". Каже: нині писачок в руки бере вкрай рідко, лише, коли приїжджає додому у відпустку. Писанку, яку сьогодні продають на аукціоні, написав цьогоріч в січні.

Олег Кіращук, писанкар, військовослужбовець:

Це є орнамент автентичний, написаний на основі автентичного орнаменту, гусяче яйце, і що цікаво: в цій писанці, в цьому орнаменті, що за все своє життя скільки орнаментів я не бачив - це єдиний орнамент, який стосувався теми війни, - це писанка наконечники стріл.

Тут є як історичні особи, так і вигадані персонажі. Ось засновник ОУН Євген Коновалець, така мініатюра.

А це ще один лот, від франківського скульптор-мультиплікатора Богдана Савлюка. Митець каже: це вже третій аукціон, де він виставляє свої роботи. На попередніх двох його мініатюри принесли більше ста п'ятдесяти тисяч гривень.

Богдан Савлюк, франківський скульптор-мультиплікатор:

Ми розуміємо, що є десь певна втома, але постійно допомагають, хто чим може. Виділити час, щось створити, хтось має можливість придбати. І власне така кооперація це дуже сильно.

Це вже четвертий благодійний аукціон, який проводить обласна військова адміністрація на підтримку Збройних сил України за час повномасштабного вторгнення. За попередні три - виручили понад вісім мільйонів гривень.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:

За ті кошти ми закупили пікапи для нашого зенітно-кулеметного батальйону. Цього разу ми всі кошти, які ми отримаємо на цьому аукціоні, спрямуємо для наших героїчних "едельвейсів".

Будь-яка підтримка нині вкрай потрібна і цінна, кажуть бійці. Найбільша потреба у FPV-дронах. Чим більше таких пташок, тим більше знищеної ворожої техніки.

Артур Андрусяк, старший лейтенант, представник 10 гірсько-штурмової бригади:

Зараз мала кількість дронів FPV. Вони дуже влучно влучають у ворога. І вражають. Ми будемо раді любій допомозі. Сильний тил нам потрібний, ми відчуваємо вашу підтримку. Разом до перемоги.

На аукціоні зібрали майже два з половиною мільйони гривень. Найдорожчим лотом стала картина прикарпатського художника Богдана Бринського, який торік на війні втратив сина. За полотно із зображенням Шевченка зі зброєю вторгували двісті тисяч гривень.