Нічна атака "Шахедів": У Генштабі назвали кількість збитих дронів росіян [ Редагувати ]
У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдавали по Україні ударів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були збиті понад двадцять ворожих цілей.
За даними військового командування у ранковому зведенні, загалом ППО змогла ліквідувати 23 "Шахеди"..
"Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено", - йдеться в повідомленні.
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