У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає нову партію ракет АТАСМS [ Редагувати ]
Сполучені Штати готові надати Україні всю необхідну для оборони зброю, зокрема балістичні ракети АТАСМS. Однак цьому перешкоджає Конгрес, який відмовляється затвердити необхідний пакет фінансування оборонних потреб Києва.
Про це заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.
За словами речниці, головним пріоритетом для України залишається протиповітряна оборона та артилерійські боєприпаси і саме це обговорювалося під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".
Сінгх підкреслила, що США нічого не знімають з порядку денного, навіть передачу Україні балістичних ракет АТАСМS. Натомість, вона зазначила, що Вашингтон зможе зробити це лише після ухвалення Конгресом законопроекту про військову допомогу для України.
"Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. На жаль, цьому перешкоджає Конгрес. Нам справді потрібно, щоб Конгрес надав нам фінансування для того для забезпечення України всією необхідною зброєю. Нам не лише потрібні додаткові кошти, нам потрібен ухвалений бюджет. Тому ми працюємо з Конгресом і сподіваємося, що нам вдасться щось зробити", - зазначила Сінгх.
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