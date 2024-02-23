Втрати окупантів впʼятеро більші, ніж ЗСУ - Зеленський [ Редагувати ]
Втрати особового складу російської армії вп'ятеро більші за втрати серед солдатів Збройних сил України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика, - сказав глава держави в інтерв'ю американському телеканалу.
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