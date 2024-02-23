В Одесі під завалами будівлі підприємства, на яку впав уражений російський ударний дрон, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином кількість жертв збільшилася до трьох людей.

Про це передають в Telegram-каналі Сили оборони півдня України.

"Під завалами виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Військові також поінформували про припинення пошукових робіт на місці події.

"Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка", - передали в Силах оборони.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердивінформацію щодо збільшення кількості жертв російської повітряної атаки.

"Під завалами виявлено тіла ще двох осіб. Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в його повідомленні в Telegram.