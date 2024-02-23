У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч на п'ятницю, 23 лютого, під завалами можуть бути двоє людей.

"Рятувальники проводять розбір завалів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи з пошуку ще 2 людей, які ймовірно знаходяться під завалами", - йдеться в повідомленні.

Російські війська в ніч проти 23 лютого влаштували чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, під удар потрапили Дніпро та Одеса. У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.