У Дніпрі після атаки рф ще двоє людей можуть бути під завалами [ Редагувати ]
У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч на п'ятницю, 23 лютого, під завалами можуть бути двоє людей.
"Рятувальники проводять розбір завалів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи з пошуку ще 2 людей, які ймовірно знаходяться під завалами", - йдеться в повідомленні.
Російські війська в ніч проти 23 лютого влаштували чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, під удар потрапили Дніпро та Одеса. У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.
по темі
В Одесі під завалами будівлі підприємства, на яку впав уражений російський ударний дрон, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих
Війна, яку очікували, все одно почалася несподівано. Тож, які події передували повномасштабному вторгненню та що не помічали українці - у матеріалі "Подробиць"
Сполучені Штати готові надати Україні всю необхідну для оборони зброю, зокрема балістичні ракети АТАСМS. Однак цьому перешкоджає Конгрес, який відмовляється затвердити необхідний пакет фінансування оборонних потреб Києва
У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдавали по Україні ударів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були збиті понад двадцять ворожих цілей
Українські Повітряні сили будуть сильнішими цього року
Зарплата у 40 тисяч гривень, а робочих рук немає! Кадровий голод нині в Україні чи не у всіх сферах. Перекрити дефіцит кадрів, навіть за допомогою переселенців, не можуть у Дніпрі. У ситуації на ринку праці міста розбиралася Олена Мендалюк.