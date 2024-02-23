"Всі українці чекають": Зеленський показав відео з тренувань наших пілотів на F-16 [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський показав кадри з тренувань наших пілотів на винищувачах F-16 у Данії. Відео датоване лютим 2024 року.
"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України", - зазначив він.
Зеленський додав, що "вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день" у той час, як наші пілоти й персонал продовжують навчання.
по темі
Президент Володимир Зеленський візьме участь в онлайн-саміті країн групи G7, який відбудеться 24 лютого
Щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України. Угоди - це дійсно пріоритет, так як це не тільки розмова і не попередні домовленності, це - конкретний результат
Двоє людей загинули у Києві внаслідок ракетної атаки
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, оскільки тисячі військових, які є на обліку, ще не воювали
Втрати особового складу російської армії вп'ятеро більші за втрати серед солдатів Збройних сил України