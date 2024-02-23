Президент України Володимир Зеленський показав кадри з тренувань наших пілотів на винищувачах F-16 у Данії. Відео датоване лютим 2024 року.

"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України", - зазначив він.

Зеленський додав, що "вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день" у той час, як наші пілоти й персонал продовжують навчання.