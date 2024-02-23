В межах програмної ініціативи цивільно-військового співробітництва Командування Об’єднаних сил Збройних Сил України «Врятувати життя» медичні заклади, які функціонують у Північній операційній зоні, отримали гуманітарну допомогу медичного призначення.



До складу гуманітарного вантажу загальною вагою 20 тонн, увійшли 37 000 одиниць медичних матеріалів, обладнання та приладів першої потреби.



Насамперед це засоби для стабілізації та транспортування важкопоранених, набори для нейрохірургії, судинної хірургії, турнікети, пристрої для вимірювання тиску, медичний одяг, гідрофільні пов'язки для ран, інвалідні візки тощо.



Варто зазначити, що допомога медикам надійшла за сприяння БО БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ», керівником якої є Олександр Дєєв.



Робота щодо надання підтримки медичним закладам у прифронтових регіонах продовжується. Найближчим часом гуманітарну допомогу медичного характеру отримають інші медичні заклади, що знаходяться у районі відповідальності Командування.





Довідково. В межах програмної ініціативи «Врятувати життя» здійснюється допомога медичним закладам та медичним підрозділам ЗСУ, цивільним закладам охорони здоров’я, дитячим будинкам та дитячим закладам освіти, особливо – на територіях, що постраждали від агресії російської федерації.

Також надається допомога у лікуванні та оздоровленні дітей, які зазнали травм різного характеру внаслідок воєнних дій, а також дітей-сиріт, дітей військовослужбовців та дітей з особливими потребами.