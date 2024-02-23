Сирський проводить аудит Сил оборони - Арахамія [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, оскільки тисячі військових, які є на обліку, ще не воювали.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, під час аудиту були виявленні цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".
При цьому, зазначив Арахамія, кількість таких військових обчислюється тисячами.
"Вже умовно знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали… За результатами завершення аудиту, я вважаю, що цифра буде набагато більшою", - заявив він.
Нардеп додав, що ці підрозділи вже отримали накази й готуються відправитися на фронт для підсилення чи підміни.
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