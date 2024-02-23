В Україні будуть виробляти гвинтівки за стандартами НАТО [ Редагувати ]
В Україні будуть виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО. Йдеться про гвинтівки CZ BREN 2.
Про це повідомляє "Укроборонпром".
Компанія "Українська оборонна промисловість" уклало угоду з чеською компанією Česká zbrojovka a.s. та дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії.
Тепер в Україні будуть виробляти гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2.
Цю гвинтівку використовують військові та правоохоронці багатьох країн, наприклад, армія Чехії та Португалії, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.
Проєкт передачі технологій виробництва CZ BREN 2 був представлений на першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві наприкінці вересня 2023 року.
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