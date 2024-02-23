"Це конкретний результат": Зеленський про роботу на Мюнхенській конференції

Щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України. Угоди - це дійсно пріоритет, так як це не тільки розмова і не попередні домовленності, це - конкретний результат