Прем'єр Італії натякнула, що може відвідати Україну 24 лютого [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні натякнула на можливість відвідати Україну у другу річницю повномасштабного вторгнення росії.
Про це повідомляє La Repubblica.
Я скликала зустріч лідерів "Великої сімки" в режимі відеоконференції з питання України, тому що я думаю, що Захід не повинен подавати ознак втоми з цієї точки зору, - заявила вона.
Вона зробила цей натяк, відповідаючи на запитання про участь у суботній відеоконференції з Києва, сказавши: "Подивимося...".
Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново госпіталізований.
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