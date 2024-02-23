Верховна Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків [ Редагувати ]
Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт президента про демобілізацію строковиків під час голосування в п'ятницю, 23 лютого.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Telegram.
Підтримали ініціативу Президента про негайне звільнення строковиків. Вітаю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення Президента, - написав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.
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