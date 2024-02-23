У Польщі невідомі особи пошкодили українську сільськогосподарську продукцію, розкривши три зерновози та висипавши їхній вміст.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Twitter.

Сьогодні вранці на залізничній станції Дорохуськ (Польща) невідомі пошкодили українську сільськогосподарську продукцію. Було розкрито три зерновози з ріпаком, - заявив він.

За його словами, це був транзитний вантаж, що направлявся до Німеччини (Гамбурга).

Скажу лише, що безкарні злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи зіпсоване зерно. Злочинці мають бути покарані, щоб в інших не було спокуси повторити їх, - заявив він.

"Укрзалізниця" також зазначила, що готує відповідне звернення до правоохоронних органів Польщі у зв'язку з цим інцидентом.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на пропозицію українського колеги Володимира Зеленського зустрітися на кордоні для вирішення ситуації з блокадою пунктів пропуску польськими фермерами.