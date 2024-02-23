У Польщі невідомі розкрили та висипали три українські зерновози (фото, відео) [ Редагувати ]
У Польщі невідомі особи пошкодили українську сільськогосподарську продукцію, розкривши три зерновози та висипавши їхній вміст.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Twitter.
Сьогодні вранці на залізничній станції Дорохуськ (Польща) невідомі пошкодили українську сільськогосподарську продукцію. Було розкрито три зерновози з ріпаком, - заявив він.
За його словами, це був транзитний вантаж, що направлявся до Німеччини (Гамбурга).
Скажу лише, що безкарні злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи зіпсоване зерно. Злочинці мають бути покарані, щоб в інших не було спокуси повторити їх, - заявив він.
"Укрзалізниця" також зазначила, що готує відповідне звернення до правоохоронних органів Польщі у зв'язку з цим інцидентом.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на пропозицію українського колеги Володимира Зеленського зустрітися на кордоні для вирішення ситуації з блокадою пунктів пропуску польськими фермерами.
по темі
Польські фермери планують заблокувати не лише прикордонні переходи, а й вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів на кордоні з Україною
Європейська комісія прийняла рішення, яке частково відступає від правил щодо залишення земель під паром, на які фермери висловлювали протести
Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно.
Протести в Польщі призвели до блокування залізниці біля пункту пропуску "Медика-Шегині"
До пункту пропуску "Чоп-Захонь" завезли трактори й сільськогосподарську техніку. Чимало зібралось і людей. А от як вплинув протест на пропускну спроможність на КПП?