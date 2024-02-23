Європейський Союз 23 лютого прийняв 13-й пакет санкцій проти росії у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС. "Подробиці" розкажуть, що входить до нового пакету.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення та агресивної війни проти України ЄС приймає 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій. Рада прийняла сьогодні - у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення росії в Україну - 13-й пакет обмежувальних заходів проти режиму путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни та тих, хто її суттєво підтримує", - йдеться у повідомленні.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зазначив, що ЄС продовжує збільшувати тиск на росію.

"Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми, як і раніше, єдині в нашої рішучості підірвати військову машину росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність та суверенітет", - зазначив він.

Що включають санкції

Рада ЄС ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів стосовно 106 фізичних та 88 юридичних осіб, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Ці нові списки, які були погоджені сьогодні, переважно спрямовані на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб. Серед них також вказані ті, хто бере участь у постачанні озброєнь з КНДР до росії, а також представники судової влади, місцеві політики та особи, відповідальні за незаконну депортацію та військове перевиховання українців, зокрема дітей.

Активи цих осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС забороняється надавати їм кошти. Додатково, на фізичних осіб поширюється заборона на поїздки, що означає, що їм заборонено в'їжджати на територію ЄС або транзитно проходити через неї.

Європейський союз додав до списку 27 нових організацій, які безпосередньо підтримують російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. На них будуть поширюватися жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина) і беруть участь у обході торгових обмежень, інші - російські підприємства, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для військово-промислового комплексу росії.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки за рахунок додавання компонентів для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нарешті, ЄС запровадив додаткові обмеження експорту товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню промислового потенціалу росії, такі як електричні трансформатори.

Щодо заліза та сталі, сьогоднішнє рішення додає Великобританію до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза та сталі з росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, які, по суті, еквівалентні заходам ЄС.