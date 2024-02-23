Олексій Залевський шокував діагнозом: йому потрібна допомога [ Редагувати ]
Відомий український режисер і дизайнер Олексій Залевський у відеоінтервʼю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" розповів про свій діагноз - у нього відмирають кістки і йому негайно потрібна операція.
Лікарі виявили у Залевського некроз кісток пів року тому, і тепер він має пройти дві термінові операції на стегнах, інакше існує ризик, що він залишиться прикутим до ліжка на все життя.
Я б не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким також потрібна допомога. Тому і не хотів говорити про це публічно, - сказав Олексій.
За його словами, сума, яку озвучили лікарі, складає 14 тисяч євро.
Допомогти Олексію можна тут:
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