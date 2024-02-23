Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня [ Редагувати ]
Кабінет міністрів прийняв рішення індексувати пенсії з 1 березня 2024 року, що призведе до збільшення виплат для 10 мільйонів українців. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє "РБК-Україна".
Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривень, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень, - сказав він
Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на підставі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.
Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців, - сказав він.
Крім того, прем'єр повідомив про автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій, - додав Шмигаль.
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