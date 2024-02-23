Кабінет міністрів прийняв рішення індексувати пенсії з 1 березня 2024 року, що призведе до збільшення виплат для 10 мільйонів українців. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє "РБК-Україна".

Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривень, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень, - сказав він

Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на підставі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців, - сказав він.

Крім того, прем'єр повідомив про автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.