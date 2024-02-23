Прикордонники дістали з Тиси тіло чоловіка, який хотів незаконно дістатися Румунії [ Редагувати ]
На Закарпатті прикордонники витягли з річки Тиса тіло 25-річного чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Про зникнення чоловіка повідомила його мама. Жінка розповіла, що її син, житель Херсонщини, 25 січня 2024 року мав намір незаконно перетнути кордон річкою Тиса в районі села Біла Церква. Відтоді чоловік не виходив на зв'язок, - йдеться у повідомленні.
У померлого були знайдені внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки. У ДПСУ зауважили, що це вже 20-й випадок загибелі в Тисі з початку повномасштабного вторгнення.
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