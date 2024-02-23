Зеленський підписав з прем'єркою Данії угоду про співпрацю у сфері безпеки [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський підписав з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами.
Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква у Facebook.
За словами посадовця, у 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро на 2023-2028 роки.
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