Стан шкіри можна покращити, якщо більш ретельно доглядати за нею

Краса та здоров’я шкіри напряму залежить від того, наскільки часто вона піддається стресу, забрудненням, надмірному впливу ультрафіолету. Окремо та в сукупності вони можуть суттєво вплинути на її стан. Ультрафіолетове випромінювання спричиняє передчасне старіння шкіри, пігментацію, підвищує ризик меланоми. Забруднення довкілля, зокрема, смог та токсичні речовини, проникають у шкіру через пори, провокують подразнення та пошкодження. Своєю чергою, стрес стимулює синтез гормону кортизолу, який на думку багатьох дерматологів є однією з причин акне та посиленої секреції себуму. Проте є і хороша новина, стан шкіри можна покращити, якщо більш ретельно доглядати за нею. Як саме? Ефективні поради на тему читайте в статті!

Порада № 1: використовуйте дерматокосметику

Якщо шкіра вже постраждала від стресу, на ній з’явилися висипання, подразнення, пігментація, погіршився тонус — час застосовувати найдієвіші засоби, багаті цінними активами та спрямовані на розв’язання важливих проблем зі шкірою. На допомогу прийде дерматокосметика, наприклад, бренду Medik8.

Дерматокосметика — це доглядальні засоби, які поєднують у собі властивості лікарських препаратів та косметики, тож не маскують проблему, а ефективно борються з нею. Головні переваги дерматокосметики — ефективність та безпечність. Якщо ваша шкіра постраждала від ультрафіолету, сонця та забруднень, зверніть увагу на засоби з регенерувальними та антиоксидантними компонентами.

Порада № 2: забезпечте шкірі регулярне та глибоке зволоження та антиоксидантну підтримку

Пошкоджена шкіра потребує ще більше зволоження, ніж здорова. Тому регулярно використовуйте зволожувальні креми або сироватки, щоб запобігти сухості та лущенню. Відмінно з цими завданнями справляються засоби з гіалуроновою кислотою, яка затримує вологу в глибоких шарах шкіри. Що стосується антиоксидантної підтримки, то вона необхідна, щоб захистити шкіру від дії вільних радикалів й окисного стресу. Тому сироватки, креми, маски, тонери з вітамінами C та E, центелою азійською, бакучіолом чи зеленим чаєм будуть особливо доречними.

Порада № 3: не забувайте про нанесення санскрінів

Якісні сонцезахисні засоби — справжній мастхев для запобігання пошкодження шкіри ультрафіолетовим випромінюванням. Адже під впливом палючих сонячних променів шкіра швидше старіє, увиразнюються зморшки, з’являється пігментація. Тому доцільно перед виходом надвір наносити сонцезахисні засоби з SPF 30 або вище. А після тривалого перебування на сонці дати шкірі можливість заспокоїтися, шляхом нанесення доглядальних засобів з календулою чи алое вера.

Порада № 4: ретельно очищайте шкіру та користуйтеся ексфоліантами

Очищення та ексфоліація відіграють ключову роль у покращенні стану шкіри, яка постраждала від стресових чинників. Саме вони забезпечуючи їй свіжість, чистоту та гладкість. Очищення дає змогу позбутися від забруднень, надлишкового себуму та залишків макіяжу, дає змогу шкірі вільно дихати, відновлює гідроліпідний баланс.

Ексфоліація, яку можна виконувати не частіше ніж 1–2 рази на тиждень теж дуже важлива. Вона допомагає видаляти відмерлі клітини з поверхні шкіри. Це сприяє регенерації клітин, забезпечує активну циркуляцію крові та стимулює вироблення колагену та еластину, дарує пружність та здорове сяяння. Регулярне очищення та ексфоліація допомагають запобігти забиванню пор, зменшують ризик утворення чорних цяток, дають змогу корисним косметичним активам краще проникати в глибокі шари шкіри.

Порада № 5: перегляньте раціон та підтримуйте водний баланс

Швидкість та якість відновлення шкіри напряму залежать від харчування та водного балансу. Щоб прискорити цей процес, споживайте продукти, багаті вітамінами та антиоксидантами, такими як фрукти, овочі, ягоди та риба, що сприяє здоров’ю шкіри. А от від солодощів, фастфуду, газованих напоїв, напівфабрикатів доведеться відмовитися, адже вони можуть спровокувати запалення. Також не забувайте пити не менш ніж 2 літри чистої питної води на день, це запобігає сухості та лущенню шкіри, покращує дренувальну функцію.

Сподіваємося, поради були корисними та цікавими. Доглядайте за своєю шкірою, дбайте про фізичне та ментальне здоров’я й насолоджуйтеся кожним днем життя, бо воно того варте!