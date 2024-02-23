​У пʼятницю, 23 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів приїде на українсько-польський кордон. Там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Наш прем'єр-міністр разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги - це їхнє особисте рішення.

За його словами, завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки буде друга річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в нашу країну.

Глава держави нагадав, що Україна відкрито заявила про готовність провести зустріч щодо проблеми блокади кордону і вже розроблено рішення та кроки.

Чи буде польська сторона - мені це невідомо.

Він подякував українським фермерам, які самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їхні продукти харчування не йдуть транзитом через Польщу через ситуацію на кордоні.

Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на пропозицію українського колеги Володимира Зеленського зустрітися на кордоні для вирішення ситуації з блокадою пунктів пропуску польськими фермерами.