Кіберактивісти з групи КіберСпротив та спільноти KibOrg впровадили успішний хакерський злом електронної поштової скриньки російського генерал-майора. Здобувши конфіденційні дані, вони передали їх Силам спеціальних операцій України, що призвело до ефективного викриття та ліквідації засобів стеження російської федерації.

Інформацію про цей вчинок повідомив Центр національного спротиву. Таким чином, хакерська атака виявилася успішною, надаючи цінні дані для операцій протидії ворожій розвідці.

Генерал-майор засвітив не лише документи з координатами комплексів спостереження "Муром-М", але і список виродків, які зараз керують легіонами орків на Запорізькому напрямку. ...Коли їх фото на сайті Миротворця доповниться чорною стрічкою - тепер лише питання часу.

Як інформують у ЦНС, інформацією скористалися бійці ССО, які знищили ворожі "Муроми".

Нагадаємо, 25 січня, хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України". Через кібератаку сайт і кол-центр не працювали.