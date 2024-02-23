Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі: є загиблий [ Редагувати ]
У пʼятницю, 23 лютого, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про те, що у Дніпрі через російський удар дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці відомо щонайменше про одного загиблого. Про це він написав в Telegram.
Його тіло дістали з-під завалів.
З-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі.
Він висловив співчуття близьким загиблого.
При цьому, за словами голови ОВА, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.
російські війська в ніч проти 23 лютого влаштували чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, під удар потрапили Дніпро та Одеса. У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.
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