"Зробили все, і навіть більше": Білецький про вихід з Авдіївки

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам бригади за гідний бій з ворогом в Авдіївці та повідомив про відхід на підготовлені позиції