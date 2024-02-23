Як роботи постачають боєприпаси на позиції: ЗСУ показали відео [ Редагувати ]
На фронті українські військові вдаються до використання автоматичних роботизованих систем. Цього разу завдяки такому комплексу на позиції було доставлено боєприпаси.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.
На відео показано роботизований логістичний комплекс. Він призначений для безпечного доставляння боєприпасів на позиції оборонців.
Як розповіли у Сухопутних військах, комплекс використали бійці 47 окремої механізованої бригади.
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