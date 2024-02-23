Робочий день у Львові: Зеленський розповів деталі про зустрічі [ Редагувати ]
У пʼятницю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський провів робочий день у Львові. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
Зараз – у Львові, робочий день. Спочатку була зустріч із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, потім – зустріч з американськими сенаторами – делегація на чолі з Чаком Шумером. Хороші перемовини і ще один корисний день для України.
"Готуємося зараз до продовження надзвичайно активної нашої міжнародної роботи найближчими тижнями. Будуть і нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст і позиції нашої держави", - сказав президент.
Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нас, Україну, наших людей, наші принципи – абсолютно справедливі принципи. Ніхто у світі не має права знищувати незалежні нації. Ніхто. І ми не дамо росії знищити Україну.
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