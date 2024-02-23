Канада ввела нові санкції проти рф: під обмеженнями оборонні заводи та помічник путіна [ Редагувати ]
У пʼятницю, 23 лютого, Канада ввела нові санкції проти росії. Під обмеження потрапила низка оборонних заводів, морський порт і помічник диктатора володимира путіна. Про це повідомляється на сторінці МЗС Канади.
Канада вводить додаткові санкції щодо 10 фізичних і 153 юридичних осіб. Зазначається, що ці санкції зосереджені на галузях, які впливають на здатність російського уряду продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну.
Також ці санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики та ухилення від санкцій. Серед перерахованих осіб - помічник володимира путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у росії та на Кіпрі.
Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи Міністерству оборони росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари і послуги.
Хто конкретно потрапив під обмеження:
- гендиректор "Воєнторгу" Володимир Павлов;
- помічник диктатора Ігор Левітін;
- брати Сергій і Микола Саркісови.
Канада ввела обмеження проти оборонних підприємств
Під обмеження потрапили:
- "Інформаційні супутникові системи імені Решетньова";
- Авіакомплекс Ільюшина;
- "АльфаСтрахування";
- Новоросійський морський порт;
- "Воєнторг";
- Парк культури і відпочинку ЗС рф;
- корпорація "Вимпел";
- "російські Вертолітні Системи";
- Завод "Червоний Прапор";
- Ярославський суднобудівний завод;
- АТ "Тульський патронний завод";
- "Алмаз-Антей".
Раніше ми писали про те, що Великобританія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій нещодавно помер Олексій Навальний.
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