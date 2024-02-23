ЗСУ збили над Азовським морем ще один А-50 рф [ Редагувати ]
У п'ятницю ввечері, 23 лютого, українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50.
Про це повідомляють джерела в Силах оборони.
За даними видання, це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.
Шанси на збереження літака мінімальні.
Нагадаємо, один зі збитих 19 лютого російських літаків впав у Азовське море, тоді як екіпаж другого літака залишається зниклим безвісти.
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