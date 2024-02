Національний банк України 23 лютого ввів у обіг нову пам'ятну банкноту номіналом 50 гривень "Єдність рятує світ". Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Це друга пам’ятна банкнота, яку Національний банк випускає з початку повномасштабного вторгнення рф.

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень має серію ЄС з номерами 0000001-0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного.

Пам’ятна банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Її тираж - обмежений, він становить 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці), що додає банкноті колекційної цінності.

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" містить усі елементи захисту діючого номінального ряду банкнот: багатотоновий водяний знак, повністю занурену в товщу паперу захисну стрічку, наскрізний елемент, оптично-змінні елементи OVI та SPARK, рельєфні зображення, зокрема елемент для людей з послабленим зором, мікротексти та елементи, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Крім того, банкнота містить елемент, виконаний іридисцентною фарбою з перламутровим ефектом. Розмір банкноти - 80х165 мм.

На лицьовому боці купюри в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення - образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України. Розміщені між судинами-маршрутами стилізовані серця символізують жертовність і співчуття.

У верхній частині у центрі розміщено водяний знак. Праворуч від поля водяного знака розміщено наскрізний елемент - стилізований шеврон Збройних Сил України та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором.

Ліворуч від поля водяного знака розміщено напис УКРАЇНА та зображення малого Державного Герба України. Під полем водяного знака з обох боків розміщено стилізовану композицію із заповнених та контурних квадратів (центральні квадрати – із позначенням номіналу пам’ятної банкноти), напівпрозорої смуги, що наповнена абрисами логотипа Національного банку України.

Під смугою по центру пам’ятної банкноти розміщено напис ЄДНІСТЬ РЯТУЄ СВІТ, вертикальний напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, підпис Голови Національного банку України та слово ГОЛОВА - у лівій нижній частині; напис П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ - у центральній нижній частині; а також два текстових блоки (ліворуч і праворуч) українською та англійською мовами:

"Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля";

"Unity and solidarity with the Ukrainian people are bringing closer Ukraine’s victory in the fight against the Russian aggressor, and are saving the world from the chaos and darkness of violence".

Цифрове позначення номіналу розміщено горизонтально в нижній правій частині пам’ятної банкноти.

Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти - символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба – символу української держави.

У верхній частині пам’ятної банкноти розміщено стилізоване зображення цифрового позначення номіналу, утворене захисною сіткою. Напис П’ЯТДЕСЯТ/ГРИВЕНЬ розташовано вертикально у верхній правій частині банкноти та горизонтально в центральній нижній частині. Цифрове позначення номіналу 50 розміщено горизонтально у верхній правій частині банкноти та вертикально (разом з графічним позначенням гривні) у лівій нижній частині пам’ятної банкноти.

У верхній частині по центру пам’ятної банкноти розташовано напис ЄДНІСТЬ - СИЛА! У нижній частині пам’ятної банкноти розміщено рік її випуску – 2024.

Серійний номер надруковано двічі. Горизонтальний за напрямком читання номер (зі змінною висотою цифр) нанесений уздовж верхнього краю пам’ятної банкноти фарбою червоного кольору, вертикальний – уздовж лівого краю пам’ятної банкноти фарбою чорного кольору.