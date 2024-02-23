Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Збиття машини підтвердив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат! Працюємо далі! Разом до перемоги!

Російська влада, яке завжди, жодним чином не коментувала те, що сталося в небі над Краснодарським краєм. Водочас низка Z-каналів підтверджує збиття над Азовським морем літака ДРЛО А-50.

Воєнкори пишуть, що машина впала на території Канівського району Краснодарського краю.

Над Азовским морем был сбит самолет ДРЛО А-50, машина упала на территории Краснодарского края. С очень большой долей вероятности это снова френдли-файр. Проблема с взаимодействием авиации ВКС и частей ПВО очевидно является системной, что приводит к достаточно частой утрате человеческих жизней и дорогостоящей и трудновосполнимой мат.части.

Росіяни пишуть, що за останній місяць від свого вогню на території "днр" було втрачено два літаки.

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем.