Сили оборони підтвердили збиття російського літака А-50 (відео) [ Редагувати ]
Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Збиття машини підтвердив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат! Працюємо далі! Разом до перемоги!
Російська влада, яке завжди, жодним чином не коментувала те, що сталося в небі над Краснодарським краєм. Водочас низка Z-каналів підтверджує збиття над Азовським морем літака ДРЛО А-50.
Воєнкори пишуть, що машина впала на території Канівського району Краснодарського краю.
Над Азовским морем был сбит самолет ДРЛО А-50, машина упала на территории Краснодарского края. С очень большой долей вероятности это снова френдли-файр. Проблема с взаимодействием авиации ВКС и частей ПВО очевидно является системной, что приводит к достаточно частой утрате человеческих жизней и дорогостоящей и трудновосполнимой мат.части.
Росіяни пишуть, що за останній місяць від свого вогню на території "днр" було втрачено два літаки.
Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем.
по темі
Українські фахівці беруть участь у розробці турецького винищувача п'ятого покоління KAAN та згодом планують придбати його. Масовий випуск розпочнеться за чотири роки. Про це в інтерв'ю CNN Turk розповів посол України в Туреччині Василь Боднар
Нідерланди передадуть Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до 18 обіцяних раніше. Тобто загалом ЗСУ отримають 24 американські винищувачі. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен
У п'ятницю ввечері, 23 лютого, українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила щонайменше 216 військових льотчиків
Перша група українських пілотів, що складається з чотирьох осіб, завершить програму навчання на літаках F-16 до початку літа 2024 року