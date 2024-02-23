Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка очолив Юрій Бондар - журналіст, радійник та книговидавець. Про це йдеться на сайті ВИШу.

Колектив навчально-наукового інституту журналістики щиро вітає Юрія Володимировича Бондаря з обранням на посаду директора ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка! Бажаємо нових професійних здобутків, наснаги, успішних творчих і наукових проєктів!

Володимир Різун, який очолював Інститут журналістики, керуватиме кафедрою соціальних комунікацій.

Юрій Бондар народився 1960 року на Житомирщині. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Працював кореспондентом районної газети, редактором книжкових редакцій видавництва "Молодь", заступником головного редактора газети "Молодь України", головним редактором телерадіокомпанії "Довіра", завідувачем сектора Кабінету Міністрів України, директором видавництва, віце-президентом, проректором Міжрегіональної Академії управління персоналом, директором видавництва "Книга роду", вченим секретарем ДП "УкрНДНЦ", доцентом кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Автор понад 90 художньо-документальних, довідкових видань, наукових публікацій, серед яких - "Свобода слова: українська мірка" (2004), "Протистояння" (2005), "Політологічний словник" (2005), "Мас-медіа у термінах і визначеннях" (2005), "Поле битви – інформаційний простір" (2006), "Енциклопедія для видавця та журналіста" (2010), "Свобода слова: книга і політика" (2011), "Правидавництво: Римська колона" (2015), "Правидавництво: Грецька рапсодія" (2016), "Перша інформаційна" (2016), "Друга видавнича" (2017) та ін.

Кандидат політичних наук. Тема дисертації - "Становлення та еволюція національного інформаційного простору України в процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства".

Лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності за кращу наукову роботу (2010), Мистецької премії "Київ" у галузі журналістики імені Анатолія Москаленка (2015).

Заслужений працівник культури України, Почесний краєзнавець України. Член Національної спілки журналістів України, Міжнародної федерації журналістів.