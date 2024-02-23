Собака, якого напередодні відловили у Львові, сьогодні помер через сказ. Через це підприємство ЛКП "Лев" на 60 днів зачиняють на карантин. Про це повідомляє Львівська міськрада.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ореста Тимчишина, 21 лютого вранці до ЛКП "Лев" надійшло повідомлення про безпритульну собаку на вулиці Гоголя. Терміново виїхала бригада, яка відловила тварину та доправила її о 10:15 на територію підприємства.

"Були проведені відповідні щеплення і ознак сказу не проглядалося, але вже у другій половині дня виникла підозра, а сьогодні зранку ця собака померла. Лабораторна експертиза показала, що причиною смерті був сказ.

Сьогодні відбулося екстрене засідання міської протиепізоотичної комісії, на якому прийняли рішення про закриття на карантин самого підприємства ЛКП "Лев", а також введення 5-кілометрової карантинної зони довкола місця відлову собаки, тобто вулиці Гоголя.

Ми наполегливо рекомендуємо власникам собак і котів та інших домашніх тварин поновити, або якщо не було, то провести вакцинацію від сказу. Це можна зробити в клініках, де ці тварини є на обліку, або у Державній ветеринарній клініці за адресою вул. Промислова, 9", – зазначив Орест Тимчишин.

Галицька районна адміністрація спільно з Державною ветеринарною клінікою напрацюють ще варіанти додаткових тимчасових локацій в зоні карантину, куди б мешканці могли за потреби привести на вакцинацію своїх улюбленців.

Також проводитимуть додаткове спостереження за безпритульними тваринами, які є у карантинній зоні.

Лабораторний центр Держпродспоживслужби займається встановленням людей, які контактували із зараженою собакою. Працівників ЛКП "Лев", які виловлювати собаку, вже скерували на вакцинацію.