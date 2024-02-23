Угорські митники затримали мікроавтобус з дружиною першого секретаря посольства України в Угорщині Ларисою Шмельовою, яий перевозив 141,5 тис. контрабандних цигарок. Про це повідомила Податкова та митна адміністрація Угорщини.

"Українець, якого податківці затримали на прикордонному пункті Захонь, перевозив неоподатковані сигарети в мікроавтобусі з підробленим дипломатичним бейджем. Водій легковика хотів приховати за дипломатичним імунітетом свого пасажира серйозне порушення законодавства, яке завдало збитків бюджету. Зловмисника затримали фінрозслідувачі, за скоєне він може отримати до восьми років", - пишуть угорські фіскали.

Мікроавтобус з дипломатичним маркуванням прибув з України, вантажне приміщення якого обшукали податківці на прикордонному переході в Захоні. Вони підозрювали, що в машині перевозили велику партію нелегальних сигарет.

Водій автомобіля та його попутниця, жінка, яка ідентифікувала себе за дипломатичним паспортом, чоловік якої є дипломатом, тому на неї також поширюється дипломатичний імунітет, стверджували, що не перевозили товари, які підлягають декларуванню. Двері багажника були опечатані паперовою биркою з українською печаткою, що засвідчує дипломатичний імунітет.

Коли наші співробітники повідомили нам, що збираються перевірити автобус, водій та його пасажир не погодилися, зачинилися в транспортному засобі та почали телефонувати. Скориставшись моментом, один із податківців зумів відчинити двері автомобіля через напівзакручене вікно, тож невдовзі зловмисник із закутими в наручники руками спостерігав за обшуком автобуса.

Під час огляду вантажної зони в картонних коробках, загорнутих у чорну плівку, було виявлено загалом 141,5 тис. пачок українських сигарет без маркування.

Українця допитали як підозрюваного у вчиненні злочину бюджетного шахрайства з заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах, оскільки його діяння завдало бюджету збитків на суму понад чверть мільярда форинтів (640 тис. євро).

Фінансові слідчі взяли підозрюваного під варту, а районний суд Ньїредьгазі ухвалить рішення про його арешт найближчими днями. Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола повідомив, хто намагався провезти до Угорщини контрабандні цигарки під дипломатичним прикриттям.

Це Лариса Шмельова та водій Марʼян Крушельницький.

Лариса Шмельова - дружина Дмитра Шмельова, першого секретаря посольства України в Угорщині.

Він раніше працював у Державній прикордонній службі начальником відділу внутрішньої безпеки східного управління, а потім офіційним представником ДПС України при посольстві Білорусі.