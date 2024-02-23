У Києві затримали грабіжників, які вдарили військового цеглиною по голові (відео) [ Редагувати ]
У центрі Києва двоє чоловіків напали та пограбували військовослужбовця. Щоб їхня жертва не пручалася, вони вдарили її цеглиною по голові. Про це повідомила поліція Києва.
До Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про розбійний напад. Двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.
Оперативники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили осіб, причетних до нападу на потерпілого.
Грабіжниками виявилось двоє чоловіків - 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного з фігурантів затримали неподалік місця події, його спільника - на лівому березі міста Києва.
Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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