В Одесі впав "шахед": пожежа у житловому будинку, троє постраждалих [ Редагувати ]
В Одесі внаслідок прильоту "шахеда" виникло руйнування із загорянням житлового будинку, троє людей у тяжкому стані доставлені до лікарні. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі.
Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. На місці працюють всі відповідні служби", - написав очільник області.
Згодом Кіпер додав, що ще одну постраждалу щойно вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть у лікарню. Вона пробула під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває.
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