Телемарафон "Єдині новини" оголосив масштабний збір на дрони для Головного управління розвідки Міноборони України.

Мета - 25 мільйонів гривень.

Нашим розвідникам потрібні "пташки", які дуже якісно зарекомендували себе на полі бою. БпЛА "Сич" вже знищили ворожої техніки на понад сотню мільйонів доларів. Потрібно більше!

Доєднуйтесь до збору, на БпЛА "Сич" для підрозділів ГУР МОУ:

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Номер картки банки:

5375 4112 1361 1622