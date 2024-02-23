У Генічеському районі Херсонської області впав російський бомбардувальник Су-34. Очевидці публікують відео з місця падіння літака. За непідтвердженими даними, його збила українська ППО.

Ворожий літак був уражений після пуску ракет по території України.

О 21:15 (час київський) борт Су-34 злетів з аеродрому Ахтубінськ, о 22:05 провів пуски ракет, о 22:20 - зник з радарів. Перестав фіксуватись на висоті 2000 метрів над Генічеським районом.

Ціна Су-34 становить майже $36 млн. На озброєнні ВКС рф перебуває близько 104 одиниць Су-34.

Нагадаємо, раніше 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50.