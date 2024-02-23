Під Генічеськом впав російський Су-34 (відео) [ Редагувати ]
У Генічеському районі Херсонської області впав російський бомбардувальник Су-34. Очевидці публікують відео з місця падіння літака. За непідтвердженими даними, його збила українська ППО.
Ворожий літак був уражений після пуску ракет по території України.
О 21:15 (час київський) борт Су-34 злетів з аеродрому Ахтубінськ, о 22:05 провів пуски ракет, о 22:20 - зник з радарів. Перестав фіксуватись на висоті 2000 метрів над Генічеським районом.
Ціна Су-34 становить майже $36 млн. На озброєнні ВКС рф перебуває близько 104 одиниць Су-34.
Нагадаємо, раніше 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50.
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