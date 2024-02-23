Індія просить відпустити своїх громадян, які записалися в російську армію [ Редагувати ]
Індія просить росію дозволити своїм громадянам, які уклали контракти з російською армією, звільнитися ще до закінчення термінів контрактів. Про це заявив офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал, передає видання The Hindu.
За його словами, кілька індійців служать за контрактом у зоні бойових дій на "допоміжних роботах".
Джайсвал розповів, що посольство Індії в москві стежить за долею індійців у російській армії і веде з владою росії переговори щодо їхнього дострокового звільнення. Число таких контрактників він не уточнив. За повідомленням Reuters, раніше індійські джерела називали цифру приблизно 100 осіб.
Представник МЗС закликав індійських громадян "бути обережними і залишатися осторонь цього конфлікту".
Глава всеіндійського меджлісу, духовний лідер індійських мусульман Асадуддін Оваїсі в соцмережі Х закликав МЗС сприяти достроковому звільненню контрактників та їхньому якнайшвидшому поверненню додому.
Раніше повідомлялося, що в Україні на боці росії за контрактом або у складі приватних військових компаній воюють громадяни Непалу. Непальська влада заявляла, що їх близько 200, CNN називала число 15 тисяч.
Після того, як щонайменше 10 непальців загинули в зоні боїв, Непал припинив видачу своїм громадянам дозволів на роботу в росії та Україні. Катманду також вимагав від Москви припинити вербування непальців, а вже завербованих повернути додому.
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