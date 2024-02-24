Гурт "Океан Ельзи" випустив нову пісню "Відповідь" до другої річниці російського вторгнення (відео) [ Редагувати ]
Рок-гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на нову пісню "Відповідь" до другої річниці початку повномасштабної війни росії проти України.
Це особлива пісня для нас
"Відповідь" - вона про біль і пам'ять
"Відповідь" - вона про довічну вдячність
"Відповідь" - вона про складний і довгий шлях до Перемоги.
А ще вона про запитання "скільки ще..." і про відповідь, яку кожен точно може знайти в своєму серці.
Пісня та відео до неї були записані та відзняті в Києві в Будинку звукозапису Українського радіо. Відео - це чорно-біла, лаконічна, навіть, графічна картина, в якій всі відчуття пісні лише підсилюються простотою ліній, тінями та емоціями музикантів.
Участь в зйомці та запису взяли Хор та Оркестр "Українського радіо". Режисером зйомки був Макс Сметана, а оператором Дмитро Чернявський.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук так прокоментував прем’єру нової композиції:
Я вклав в слова цієї пісні переживання, всі емоції, які відчуваю протягом останніх двох років від початку повномасштабної війни росії проти України. І мені здається, що велика кількість наших співвітчизників відчувають те саме. Тому ми дозволили собі не тільки від свого імені, але від імені багатьох людей, з якими я зустрічався, яких знаю, навіть тих, кого не знаю, але чий біль відчуваю зараз, дозволили вкласти ці слова у пісню "Відповідь".
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