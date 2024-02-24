Рок-гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на нову пісню "Відповідь" до другої річниці початку повномасштабної війни росії проти України.

Це особлива пісня для нас

"Відповідь" - вона про біль і пам'ять

"Відповідь" - вона про довічну вдячність

"Відповідь" - вона про складний і довгий шлях до Перемоги.

А ще вона про запитання "скільки ще..." і про відповідь, яку кожен точно може знайти в своєму серці.

Пісня та відео до неї були записані та відзняті в Києві в Будинку звукозапису Українського радіо. Відео - це чорно-біла, лаконічна, навіть, графічна картина, в якій всі відчуття пісні лише підсилюються простотою ліній, тінями та емоціями музикантів.

Участь в зйомці та запису взяли Хор та Оркестр "Українського радіо". Режисером зйомки був Макс Сметана, а оператором Дмитро Чернявський.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук так прокоментував прем’єру нової композиції: