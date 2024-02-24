У рамках стратегічних заходів для підвищення бойової готовності Збройних сил України, уряд Великої Британії прийняв рішення виділити значні кошти на підтримку артилерійських резервів. Протягом наступного року заплановано інвестувати 245 мільйонів фунтів стерлінгів (еквівалентно близько 310 мільйонів доларів США) у закупівлю нового обладнання та ініціювання активного розвитку ланцюжків поставок для виробництва сучасних снарядів. Це рішення має на меті зміцнення обороноздатності та сприяння безпеці в регіоні.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

У заяві зазначається, що новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "є критично важливими для ведення війни".

В Лондоні вказали на те, що Сили оборони України були "особливо відзначені" завдяки високоефективному використанню своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню - використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Британією, для швидкого виявлення місць розташування російської артилерії та завданні ударів у відповідь для її знищення.

Сьогоднішнє оголошення про 245 мільйонів фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну - артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам та не даючи їм здійснити значні прориви.

Оборонна допомога Лондона для України

В уряді Британії також нагадали, що в оновленому звіті до парламенту в четвер міністр оборони Грант Шаппс підтвердив поставку додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone до ЗСУ, в результаті чого загальна кількість наданих Україні зразків перевищила 1300 одиниць.

На додаток до пакета фінансування артилерії та ракет, було підписано нову багатомільйонну серію контрактів між відділом закупівель Міноборони Британії, оборонним обладнанням та підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки, йдеться у заяві.

Зауважується, що це має дозволити ЗСУ відновлювати пошкоджену протитанковою зброєю та мінами техніку, а контракти передбачатимуть поєднання фінансування Великої Британії та коштів Міжнародного фонду для України.

Крім того, минулого тижня глава Міноборони Британії Грант Шаппс оголосив, що Сполучене Королівство й надалі очолюватиме міжнародну коаліцію з питань нарощування можливостей для постачання передових безпілотних літальних апаратів в Україну, поряд з міжнародною коаліцією з морських можливостей, оголошеною в грудні.

Дефіцит артснарядів у ЗСУ

Зазначимо, що українські захисники відчувають дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно Силам оборони довелося відступити з Авдіївки на тлі дуже складної ситуації навколо міста.

Раніше ми писали про те, що Великобританія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій нещодавно помер Олексій Навальний.