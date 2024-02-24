У ніч проти 24 лютого окупанти запустили 12 дронів-камікадзе для ударів по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені усі ворожі безпілотники.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні уточнили, що противник для чергової дронової атаки застосував "Шахеди".

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу "Shahed". Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе.

Раніше ми писали про те, що в Одесі внаслідок прильоту "шахеда" виникло руйнування із загорянням житлового будинку, троє людей у тяжкому стані доставлені до лікарні