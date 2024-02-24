24 лютого українці насолоджуватимуться теплою погодою, яке нагадуватиме весняну атмосферу. Однак цю ідилію порушить вітер, який зможе надавати погоді капризний характер, а також дощ. Слід зауважити, що ці атмосферні явища будуть більш вираженими лише на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ.

Крім того, як кажуть синоптики, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень також у центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вдень 4-9° тепла.

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 6-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-9° тепла.

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