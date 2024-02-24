У російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого металургійного комбінату виникла пожежа. Не виключено, що підприємство атакували безпілотники. Про це повідомляють росЗМІ.

Момент вибуху потрапив на відео.

Telegram-канал Mash повідомив про сильну пожежу на території Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК).

Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів, а незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників. Попередньо, по них могла відпрацювати ППО.

Судячи з кадрів, вогонь палає просто на території комбінату. Підприємство виробляє сталь із полімерним покриттям, зокрема для потреб держави.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що в одному з цехів НЛМК сталося загоряння. Вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня.

За непідтвердженою спецслужбами інформацією, причиною загоряння стало падіння літального апарату.

Новолипецький комбінат виробляє щонайменше 18% всієї сталі в росії і є ключовим у Групі НЛМК одного з найбагатших людей рф Володимира Лісіна (близько 80% всієї продукції).

Комбінат постачає сталь, сплави і прокат підприємствам російської оборонки, на яких виробляють балістичні та крилаті ракети. Це одне з ключових підприємств стратегічної промисловості.

Раніше ми писали про те, що цієї ночі Сили оборони збили усі російські "Шахеди".