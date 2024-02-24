Президент Єврокомісії прибула до Києва з візитом [ Редагувати ]
У суботу, 24 лютого, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, до Києва з візитом прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті президента Єврокомісії.
Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною.
In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024
And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.
More than ever, we stand firmly by Ukraine.
Financially, economically, militarily, morally.
Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh
Раніше ми писали про те, що цієї ночі Сили оборони збили усі російські "Шахеди".
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