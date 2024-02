У суботу, 24 лютого, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, до Києва з візитом прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті президента Єврокомісії.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



