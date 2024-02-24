Дворіччя від початку повномасштабної війни в Україні нагадує нам про трагічні події, які впливають на життя мільйонів людей. В цей період українці стали свідками найбільш руйнівних атак від російських сил. Давайте згадаємо про ключові моменти цього невимовного періоду, в якому війна не тільки визначила перебіг подій на передовій, але й назавжди обірвала життя цивільних людей.

Упродовж 2023 року російські війська, які здійснюють окупацію на території України, здійснили 2,4 тисячі ракетних ударів, використовуючи при цьому різноманітні ракетні системи. Кількість авіаударів у цей період сягнула майже 16 тисяч, що підтверджено інфографікою UA War Infographics. Важливо відзначити, що у статистиці зафіксовано кількість атак, а не загальну кількість випущених ракет.

Найбільше ракетних ударів було зафіксовано в травні та грудні 2023 року - 305 та 304 відповідно, у той час як липень вирізнявся меншою активністю з лише 124 атаками. Важливо зазначити, що до загальної статистики увійшли усі ракетні удари, незалежно від їхнього спрямування.

Щодо авіаударів, їхня кількість становила 15 885, з найбільшою активністю в вересні (1905) та жовтні (1839).

Також протягом 2023 року російські сили відзначилися 22 185 обстрілами із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Найбільше атак було зафіксовано в січні - 2139, за якими слідували грудень і травень.

Важливою подією став масований удар по Україні, який відбувся 29 грудня 2023 року, внаслідок чого була використана значна кількість різноманітних ракет. Ця атака призвела до численних жертв серед мирного населення. Додатковий удар російських сил стався 2 січня, коли Харків, Київ та Київська область опинилися під основним ударом, і за цей час використались ракети "Кинджал", проте 10 із 10 таких ракет були ефективно збиті. Президент України Володимир Зеленський повідомив про понад 500 випущених ракет і дронів окупаційними військами росії протягом останніх п'яти днів.

Це лише про ті атаки, які відбулися у 2023 році. Проте 2022 рік також був важким, за цей час відбулись масовані ракетні атаки, які принесли сотні жертв. Давайте згадаємо найбільші з них.

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