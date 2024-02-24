У суботу, 24 лютого, один із пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, - розблокований.

На переході "Устилуг- Зосин" польські фермери призупинили свою акцію протесту на знак солідарності до річниці повномасштабного вторгнення.

За інформацією прикордонників, з третьої години ночі тут пропуск автотранспорту здійснюється у звичному режимі.

Без перешкод їдуть автобуси, легковики і вантажівки. Щоправда, цим "воротами" з Польщею можуть скористатися лише порожні ваговози або вантажівки вагою до 7.5 тон.

Попередньо, вільний проїзд буде лише сьогодні. Станом на ранок на в'їзд а Україну з боку польського Зосина чекає сотня вантажівок.

Раніше ми повідомляли про те, що Шмигаль представив на кордоні з Польщею план з п'ять кроків для деблокади КПП.